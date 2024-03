Concussione in carcere. Ricatti ai detenuti, parla l’ultimo testimone: "Agenti dietro le accuse"

"Alcuni colleghi non lo volevano in sezione e hanno chiesto ad alcuni detenuti, forse promettendo benefici, di fare questa cosa a Valentino". La ‘cosa’ di cui parla il collaboratore di giustizia ascoltato ieri mattina in tribunale sarebbe la denuncia ai danni dell’operatore di polizia penitenziaria Cristiano Valentino (difeso dall’avvocato Denis Lovison), imputato per concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione a commettere un reato e concorso in furto. Il processo a suo carico si sta avvicinando alle fasi conclusive e ieri si è chiusa l’istruttoria con l’esame dell’ultimo testimone. Collegato in videoconferenza dal carcere in cui è detenuto, il teste ha spiegato quello che sapeva in merito all’imputato e alle vicende che gli vengono contestate. "C’era un gruppo di detenuti che ce l’aveva con Valentino – ha affermato – e non lo voleva in sezione perché era rigido. Ma si sono inventati tutto (le accuse a suo carico, ndr). Mi dissero che stavano costruendo accuse false per farlo allontanare". Poi il passaggio successivo, quello relativo ad altri poliziotti che, a dire del testimone, sarebbero in qualche modo coinvolti nella vicenda. "Altri colleghi non lo volevano – scandisce –. Litigavano spesso con lui. Ma io non ho mai visto Valentino chiedere sigarette ai detenuti. I pacchi che arrivavano, poi, non li apriva per rubare, bensì per ispezionarli". Rispondendo a domanda precisa, il detenuto ha elencato una serie di nomi a cui si sarebbero poi aggiunti altri agenti dei quali però non ricordava le generalità. Chiusa l’istruttoria, il caso tornerà in aula il 12 giugno per la discussione.

Cristiano Valentino è finito a processo con una serie di accuse pesanti, relative al periodo in cui era in servizio all’Arginone. In particolare, gli viene contestato di aver ricattato detenuti per ottenere sigarette, minacciandoli di fare rapporti sfavorevoli se non otteneva ciò che voleva. Avrebbe infine istigato a incendiare l’auto di un collega. L’anno scorso Valentino era stato colto da un grave malore poche ore dopo la fine del suo interrogatorio in aula. La pressione dovuta alle accuse che ha sempre respinto e lo stress del lungo esame potrebbero avere avuto un ruolo in quel malessere che lo ha lasciato a lungo tra la vita e la morte. Dopo una complessa convalescenza ha potuto comunque essere presente ieri mattina in aula, accompagnato in sedia a rotelle. La prossima udienza, come anticipato, sarà dedicata alla discussione delle parti e, verosimilmente, alla sentenza.