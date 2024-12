Condannati per truffa del porto turistico di Lido degli Estensi: coinvolto un cardinale romano

Un progetto faraonico da duecento milioni di euro, una valigetta piena di soldi finti e un importante cardinale romano come intermediario. Il metodo ricorda un po’ le truffe da commedia all’italiana con Totò. Il verdetto emesso ieri dal tribunale, ha lasciato però poco spazio all’umorismo. Sono stati tutti condannati, con pene fino a tre anni e mezzo di reclusione, i tre imputati per la presunta truffa del porto turistico di Lido degli Estensi.

La vicenda, lo ricordiamo, ruotava intorno a un presunto maxi affare da realizzare sulla costa comacchiese con addirittura il Vaticano come garante. Secondo l’impianto accusatorio, quell’operazione sarebbe stata tutta un grande raggiro ai danni di un gruppo di imprenditori lagunari. Il processo su quei fatti si è concluso all’ora di pranzo di ieri con la sentenza del giudice Sandra Lepore. Condanna per tutti e tre gli imputati: tre anni e mezzo di reclusione per Lucio Cesaroni, 71enne romano, e Marco Stracuzzi, 50enne ferrarese. Due anni e dieci mesi per Domenico Bufacchi, 78enne romano. La decisione del giudice ha accolto le richieste formulate dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino nel corso dell’udienza precedente.

Prima della sentenza, ha preso la parola l’avvocato Patrizia Micai per l’ultima arringa difensiva, quella di Stracuzzi. "Il tutto pare una storia da film in cui la regia era però in difficoltà – ha affermato il legale in aula –. In tutto ciò, Stracuzzi non c’è mai. È una situazione fumosa, incerta e surreale nella quale il mio assistito non ha alcuna responsabilità". Per questo, l’avvocato ha chiesto in primo luogo il proscioglimento per prescrizione e in seconda battuta l’assoluzione. Richieste non accolte dal tribunale.

La vicenda. Tutto cominicia nel 2016. Secondo l’impianto accusatorio, Stracuzzi avrebbe agganciato i quattro imprenditori che avevano costituito la società Porto Turistico Lido degli Estensi srl per realizzare il progetto. L’imputato avrebbe millantato fantomatici rapporti con il Vaticano e interessi nella realizzazione dell’opere a Estensi. Dopo il primo ‘aggancio’, avrebbe predisposto i contatti con tale geometra Celsi e con il dottor Molinari, fantomatici funzionari pontifici. In realtà, i presunti interlocutori di Oltretevere altri non sarebbero stati che i coimputati Bufacchi e Cesaroni. Vantando una conoscenza con il cardinale Silvestrini (il porporato, va chiarito, è del tutto estraneo alla vicenda), avevano proposto una mediazione per ottenere il finanziamento da duecento milioni, necessaro per realizzare l’opera. Parallelamente, avevano chiesto un milione in cambio di tale servizio. Una proposta che però è stata rigettata e ‘ritoccata’. Alla fine si erano accordati per centomila euro. L’unica garanzia, gli stemmi vaticani e i biglietti da visita romani. A settembre l’incontro a Roma, durante il quale spunta una valigetta piena di contanti, mostrati in fretta e furia per precauzione. Doveva essere l’acconto della somma necessaria per il porto. Il resto sarebbe arrivato tramite bonifico direttamente dal cardinale. Abbastanza per convincere le vittime a consegnare i centomila euro pattuiti e per cadere nella rete tesa dai presunti truffatori.