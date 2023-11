"Condannato chi mi insultò. Ora basta"

"Oggi è arrivata una brutta sorpresa per un fine pensatore, condannato a pagare una multa e le spese legali della vicenda, oltre al risarcimento per la calunnia che mi ha rivolto". Attraverso un post su Facebook, il vicesindaco Nicola Lodi dà conto dell’esito di un processo in cui era persona offesa. "Avete presente – prosegue – la storia che attivisti e simpatizzanti, più o meno espliciti, del centrosinistra sono moderati, hanno un linguaggio contenuto e soprattutto sono rispettosi delle istituzioni? In questi anni si sono più volte smentiti da soli. L’ultima sentenza a mio favore risale ad oggi (ieri, ndr), nei confronti di un soggetto che ha leso la mia immagine affermando come io 20 anni fa campassi su droga ed immigrati. Chi mi conosce sa benissimo quali siano le mie opinioni in merito, e chi ha imparato a farlo solo di recente sa quanto impegno ci stia mettendo per contrastare chi vende sostanze stupefacenti che non sono altro che morte". Facile intuire, secondo il vicesindaco, "come la parola immigrati sia stata usata dal tipo in questione in maniera strumentale, a scopo politico, per alcune battaglie che mi hanno visto spendermi in prima persona in passato. Ma non erano loro quelli buoni e pacati, quelli delle campagne contro la violenza sui social, i primi a dire che le parole sono importanti ed è giusto pagare se uno le usa in modo improprio? A Ferrara sembra l’esatto contrario". La conclusione del post è amara. "Detto francamente – chiude Lodi – mi sono davvero stancato di ricevere offese e minacce, più o meno velate, nei miei confronti e soprattutto verso chi mi sta intorno. Ma non preoccupatevi: più continuano, più vado avanti a testa alta per portare risultati concreti per i ferraresi".