Condannato per maltrattamenti e a piede libero Si nascondeva in città: arrestato a 34 anni I Carabinieri della stazione di Cento hanno rintracciato un cittadino straniero condannato a 6 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violazione della normativa sugli stupefacenti. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara.