Condannato per rapina Finisce in cella

Un giovane salvato dal suicidio e un ricercato individuato e arrestato. È il sunto dell’attività svolta dai carabinieri nelle ultime 24 ore. Il primo episodio si è verificato intorno alle 20 di martedì, quando le pattuglie sono intervenute in stazione dove era stato segnalato un ragazzo che girovagava tra i binari. All’annuncio di un treno sul binario 3, il ventenne si è sdraiato sulla ferrovia pronto a farla finita. I militari sono però riusciti ad afferrarlo trascinandolo sulla banchina poco prima dell’arrivo del treno. Una volta in salvo, è stato portato all’ospedale di Cona per accertamenti. Ieri mattina, invece, i carabinieri hanno rintracciato in un albergo della città un 25enne della provincia di Trento, risultato condannato alla pena definitiva di tre anni e un mese di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 1.200 euro. La condanna definitiva è scaturita a seguito del riconoscimento delle sue responsabilità riguardo a una rapina in abitazione commessa nel 2020, sempre nella provincia trentina, insieme a un altro complice. L’arrestato, dopo gli accertamenti in caserma, è stato accompagnato in carcere.