Condannato per rapina. Sconterà sette anni

Un ventinovenne di origine lombarda è stato arrestato ieri dai carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi. Sull’uomo, trasferitosi da qualche settimana sul litorale comacchiese, pendeva un provvedimento di cattura emesso alcuni giorni fa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per via di una serie di rapine commesse in provincia di Milano dal 2012 al 2019. I militari della Stazione di Lido degli Estensi si sono messi sulle tracce del ventinovenne, riuscendo ad individuarlo sul territorio e ad arrestarlo, in esecuzione del provvedimento di cattura a suo carico. L’uomo, condotto dai carabinieri presso la casa circondariale di Ferrara a disposizione dell’Autorità giudiziaria, dovrà contare una pena di sette anni e quattro mesi di reclusione a seguito della condanna che, come detto, è relativa ad una serie di rapine commesse nella provincia di Milano nell’arco di sette anni tra il 2012 e il 2019.