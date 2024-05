Condannato per spaccio. Comprò cinque chili di droga. Tradito dalle intercettazioni

Due diversi acquisti per un totale di cinque chili e mezzo di marijuana. ‘Erba’ poi destinata a essere rivenduta. È quanto veniva contestato a un 49enne residente in città, condannato ieri in rito abbreviato per spaccio. Quella che si è definita davanti al gup Silvia Marini è soltanto una costola di una vicenda più ampia, al centro di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna che vede protagonisti alcuni importanti narcotrafficanti stranieri. Il 49enne, infatti, era finito sotto la lente degli inquirenti sulla base di alcune intercettazioni attraverso le quali gli investigatori della Dda tenevano d’occhio il venditore. Quest’ultimo sarebbe un macedone domiciliato a Ferrara, ritenuto tra i pezzi da novanta di un gruppo di stranieri in grado di smerciare importanti quantitativi di stupefacenti in Emilia.

Tornando alle contestazioni formulate nei confronti del 49enne (assistito dall’avvocato Gian Luigi Pieraccini), gli atti parlano di due diversi episodi nei quali l’uomo avrebbe comprato marijuana (cinque chili il 22 settembre del 2020 e mezzo chilo il 29). Visto il peso, il confezionamento e le circostanze del fatto, gli inquirenti hanno ritenuto che si trattasse di sostanza destinata allo spaccio. Insieme a lui era finito sotto inchiesta anche un secondo soggetto, pure lui italiano, accusato di aver acquistato dallo stesso venditore alcune migliaia di euro di cocaina, la cui posizione è stata però definita attraverso un patteggiamento. Ieri si è conclusa invece la vicenda del 49enne, processato in rito abbreviato e condannato a dieci mesi di reclusione.

f. m.