"Condanniamo la violenza e auspichiamo la pace"

Caro Carlino,

il Psi Ferrara e l’associazione Socialista Liberale esprimono profonda preoccupazione e sgomento per le drammatiche notizie che giungono dal Medio Oriente riguardo agli attuali eventi di violenza. La situazione in corso, caratterizzata da un aumento delle tensioni tra Israele e Hamas, richiede una ferma condanna e un appello urgente alla ricerca di soluzioni pacifiche. Il leader di Hamas ha recentemente annunciato l’inizio dell’operazione militare denominata “Alluvione al-Aqsa” e il lancio di oltre 5.000 razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele. Questa escalation di violenza è inaccettabile e non può mai portare benefici ai popoli della regione, che hanno il legittimo diritto di vivere in pace e sicurezza. È altresì allarmante il fatto che miliziani palestinesi armati abbiano effettuato infiltrazioni in territorio israeliano, mettendo in pericolo la vita di civili innocenti. IL’Psi di Ferrara e l’Associazione Socialista Liberale condannano con fermezza il terrore e la violenza contro i civili innocenti. Ci uniamo al dolore della comunità israeliana ferrarese dinnanzi all’uccisione dei propri cari in terra di Israele. Ci appelliamo a tutte le parti coinvolte a cercare soluzioni diplomatiche e a impegnarsi per un cessate il fuoco immediato al fine di prevenire ulteriori perdite umane e sofferenze. Le perdite umane e i feriti da entrambe le parti sono inaccettabili e richiedono un immediato cessate il fuoco, secondo il ministero della Sanità dell’Autorità Palestinese, almeno 413 palestinesi sono stati uccisi, tra cui 78 minori e 41 donne e ci sono più di 2000 feriti per i raid aerei israeliani sulla striscia di Gaza. La pace nel Medio Oriente è un obiettivo che dobbiamo perseguire con determinazione, e la violenza non può mai essere la via per raggiungerla. La situazione rimane angosciante, e continueremo a monitorarla da vicino, sperando in una rapida risoluzione pacifica dei conflitti e nella sicurezza di tutti i popoli coinvolti.

Psi di Ferrara

e Associazione Socialista Liberale