"Condanniamo questa decisione scellerata. Vertici aziendali incapaci di un confronto"

La Rsu di Berco esprime una "forte e assoluta condanna" nei confronti della decisione presa dal board aziendale. "È l’ennesima dimostrazione della totale indifferenza e incapacità della dirigenza aziendale di confrontarsi col sindacato e con i lavoratori, privilegiando logiche di tagli e risparmi, senza considerare le conseguenze sociali e umane di tale decisione. Abbiamo chiesto che l’azienda prendesse in considerazione soluzioni condivise, come gli ammortizzatori sociali ma i dirigenti non hanno mai mostrato un reale interesse a trovare un accordo. Chiediamo ai lavoratori di rimanere in attesa delle iniziative che stiamo mettendo in campo per contrastare questa decisione scellerata".