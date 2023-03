"Condividiamo la nostra energia grazie ai pannelli fotovoltaici"

Le comunità solari riempiono la Sala 2000 e lunedì sera, in occasione dell’incontro organizzato dall’associazione Terre Matildee attraverso Gino Alberghini che ha visto come relatore Leonardo Setti docente dell’Università di Bologna, la sala era gremita. Si tratta, hanno spiegato "di un sistema che permette di condividere l’energia da un produttore ai consumatori avendone entrambi un beneficio economico tra i 15 centkWh a chi produce e 25 centkWh a chi consuma. Incentivi e risparmi, in un ciclo virtuoso e continuo, che utilizza il fotovoltaico prodotto in un luogo per il fabbisogno energetico". Dagli impianti sui tetti di Bondeno a case e aziende del territorio, per un’energia distribuita attraverso la rete. Già ieri sera sono state raccolte alcune adesioni. "Per avviare una comunità solare – ha incalzato alla fine della relazione Setti, presidente del Centro delle Comunità solari, portando l’esempio del comune bolognese di Medicina – bastano tre persone. Una che produce energia solare e due che consumano. E’ un’unica piattaforma nazionale. Basta costituire un soggetto giuridico per scambiarsi elettroni e ricevere attraverso l’associazione un rimborso spese. Basta iscriversi all’associazione e dotarsi della tecnologia". E’ stato detto che "si versano 400 euro e si entra iscrivendosi". "Abbiamo riserve di metano fino al 2070 – ha detto Setti – poi a quel punto avremo solo petrolio. Il gasdotto dell’Ucraina è stato bombardato. Dobbiamo tornare con la mente ad ottobre e renderci conto che oggi gli stoccaggi sono al 60% solo perché non c’è stato l’inverno. Ci siamo staccati dal gas russo e lo prendiamo in Algeria. Abbiamo riserve solo per 15 anni – ha sottolineato – e poi? Dobbiamo mettere in campo azioni sin da ora". E per Setti la soluzione sono ‘Le città solari per dare soluzioni all’ambiente e all’uomo’. Si parte da una considerazione di fondo: "Il sole è il più grande reattore a fusione nucleare che abbiamo a disposizione – ha sottolineato il docente – e durerà ancora 4 miliardi di anni. Oggi sappiamo prendere l’energia da lui. L’elettrificazione è l’unico modo per fare andare le automobili quando non avremo più benzina".

cl.f.