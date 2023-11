Condizione femminile nella terza età, il punto con gli esperti dell’Ausl

Nell’ambito del progetto annuale ‘Donne della terza età’ del sindacato pensionati Spi Cgil di Ferrara, il Coordinamento donne della Lega CopparoRo di Riva del Po ha in programma eventi di sensibilizzazione e informazione sulla condizione femminile nella seconda metà della vita.

"Sappiamo ormai bene da un’ampia letteratura internazionale – spiegano gli organizzatori –, come il disagio emotivo impatti in modo molto significativo sulla salute complessiva e sulla qualità della vita. Il primo tema che vogliamo approfondire riguarda ‘Il disagio emotivo nella seconda metà della vita. Presentazione dei servizi Ausl sul territorio". L’incontro sarà orientato al sostegno psicologico nelle diverse fasi del ciclo della vita, in presenza di difficoltà di adattamento ad eventi stressanti come solitudine, conflitti famigliari, patologie organiche e psicologiche croniche, lutti. Si parlerà dei nuovi servizi di psicologia della salute nelle Case della comunità, risorse e modalità di accesso. L’appuntamento è per domani dalle 15.30 alle 17.30 a palazzo Zardi (via Garibaldi, 104). Le relatrici che accompagneranno i presenti in queste riflessioni sono Rachele Nanni, direttrice dell’Unità operativa Psicologia clinica e di comunità dell’Ausl e Cristina Meneghini, responsabile Psicologia di cure primarie Ausl. Modera Marinella Bonazza, del Coordinamento donne Spi Cgil CopparoRo. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.