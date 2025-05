"Condizioni del seggio note da anni. La chiusura è stata una presa d’atto"

"Cara opposizione, della situazione critica del seggio 8 di Massenzatica ne eravate a conoscenza pure voi da anni!". Lo dice il sindaco di Mesola Lisa Duò in risposta alle osservazioni formulate dal gruppo di opposizione "Insieme per Crescere" che lamentavano la mancata comunicazione né alla Consulta di frazione e neppure al presidente della stessa Consulta dello spostamento del seggio di Massenzatica durante le prossime consultazioni elettorali. Il primo cittadino spiega come questa scelta, non sia stata "presa alla leggera", ma dopo il sopralluogo congiunto coi Carabinieri "le condizioni dei locali hanno evidenziato criticità di natura igienico-sanitaria e di adeguatezza degli spazi". Problematiche già portate "alla vostra attenzione negli ultimi 5 anni". Lisa Duò sottolinea come "non si tratta solo di pulizie e tinteggiatura, ma molte le criticità evidenziate, a partire da un luogo inadatto ad accogliere una donna Carabiniere in servizio per il seggio, e tanto meno a ospitare un referendum con cinque scatoloni per lo svolgimento delle operazioni. L’Amministrazione - continua - ha solo potuto prendere atto delle criticità e deliberare il trasferimento temporaneo del seggio 8, anche considerando l’imminente svolgimento del referendum. Una scelta di natura prettamente tecnica". L’opposizione segnalava che all’interno dell’immobile lavorasse un medico, ma il primo cittadino ricorda come non esercita più lì da tempo. Sul problema del trasferimento "temporaneo a Monticelli, a meno di un chilometro da Massenzatica e collegato da una nuovissima pista ciclabile creata dalla precedente amministrazione - prosegue il sindaco - voglio sottolineare che, consapevoli della presenza di cittadini anziani e delle difficoltà che possono avere, abbiamo organizzato un servizio di trasporto gratuito per chi non avesse possibilità di raggiungere Monticelli autonomamente, grazie ai volontari "Il Castello" di Mesola. Questo servizio è stato esteso non solo ai cittadini di Massenzatica, ma anche agli abitanti di Italba". Il primo cittadino si leva un sassolino dalle scarpe e conclude "non siamo sprovveduti e non possiamo sempre rispondere a problematiche mai risolte dalla giunta precedente. Voglio credere e avere fiducia che l’articolo scritto dal gruppo di minoranza "Insieme per crescere" sia stato solo per focalizzarsi su un ipotetico problema del seggio 8 - conclude - e non per questioni meramente politiche". Claudio Castagnoli