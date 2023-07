"Condomini fatiscenti, preda di topi e nutrie. Siamo abbandonati"

Un gruppo di cittadini risiedenti in un condominio di alloggi popolari, nei pressi di viale Margherita, ha segnalato una condizione di degrado nel quale versa la zona limitrofa ed antistante al loro edificio e di conseguenza l’edificio stesso. Questi ultimi asseriscono che di fronte a loro vi siano depositati rifiuti edili, abbandonati in seguito alla costruzione di una piscina. Sopra questi detriti si è formata una folta vegetazione, oltre che una montagnola, che renderebbe il terreno disomogeneo. Gli inquilini hanno dichiarato la presenza di animali e ratti in questa vegetazione, che infestano la zona e le abitazioni: "Di sera i topi e le nutrie escono e vengono in direzioni degli alloggi, dove ci sono i nostri bimbi che giocano. Non sono più liberi di farlo, senza considerare poi l’impatto che questi animali hanno sulla loro igiene e sulla loro salute, ma anche sulla nostra".

Gli inquilini hanno aggiunto di aver sollecitato più volte l’amministrazione in tal senso, chiedendo un intervento di rimozione dei detriti, taglio dell’erba, e disinfestazione. Secondo quanto reso, non hanno ottenuto riscontro da parte del comune.

"Ci sentiamo abbandonati, speriamo che si possa far qualcosa", queste le asserzioni di un’inquilina. Il sindaco Negri si è reso immediatamente disponibile, prendendo atto della segnalazione, a tal proposito ha sostenuto: "Disporrò immediatamente un sopralluogo per capire la portata e la natura dei materiali residui, che si assumono essere dei lavori della piscina, iniziati almeno sette anni orsono. Adotteremo una volta appurato ciò, tutti i provvedimenti del caso".

Jasmine Belabess