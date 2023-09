Condominio in fiamme: evacuati

Un grosso incendio ha lambito ieri notte poco dopo le 22 un condominio sito in via Primo Maggio a Copparo. La vicenda e le sue dinamiche, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, non hanno causato vittime.

Erano passate da poco le 22 quando i residenti dell’unità abitativa, composta da più di sei appartamenti, ed i vicini, aventi le abitazioni adiacenti, hanno iniziato a sentire un fortissimo odore di gas nell’aria, che inizialmente li avrebbe messi in allerta. Successivamente i miasmipersistenti si sarebbero uniti a una presenza di foschia nell’aria, che avrebbe indotto condomini e vicini a contattare i Vigili del fuoco.

Presa coscienza che si trattava di un incendio di notevole portata, i presenti si sono molto spaventati. Immediatamente sono intervenuti i vigili del Fuoco di Ferrara unitamente ai colleghi di Codigoro, i quali hanno allertato i Carabinieri di Copparo, anch’essi presenti sul posto. Il fuoco avrebbe distrutto l’appartamento da cui il tutto ha avuto origine, rendendone inagibile un altro. Sono proseguiti per varie ore gli interventi da parte delle forze competenti per cercare di spegnere il fuoco, mettere in salvo i presenti ed evitare che le conseguenze divenissero ben più gravi, tanto da cagionare feriti o peggio ancora. Persino i ripostigli dell’unità abitativa hanno subito ingenti danni. Più di un nucleo familiare ha dovuto abbandonare la propria dimora, spostandosi altrove fin quando il condominio non tornerà in piena sicurezza.

Uno dei vicini ha riferito di avere "avuto paura, personalmente non mi era ma capitato qualcosa del genere. Temevo che potesse saltare in aria il condominio o qualcosa di simile, quando ci si trova in una situazione come quella non si riflette razionalmente. Spero che il tutto venga sistemato. Mi dispiace tantissimo per le famiglie che hanno visto lesionate le loro case".

Il condomine dell’appartamento in fiamme non si trovava nell’abitazione al momento della vicenda: i vigili del fuoco soo potuti entrare nell’appartamento con varie difficoltà. Riguardo alla dinamica vera e propria, al momento la maggiore indiziata è una fuga di gas, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, anche per verificare il configurarsi di eventuali responsabilità. Nei prossimi giorni verrà appurato quando i condomini toccati dalla vicenda, potranno tornare ai loro appartamenti. Al momento non si hanno novità a questo riguardo

Jasmine Belabess