Confagricoltura dal ministro: "Gelo, alluvioni e filiere in crisi, rassicurazioni sui risarcimenti"

Si aprono spiragli, pur tra alcuni nodi ancora da sciogliere, circa le vertenze in essere nel comparto frutticolo. Dopo l’incontro, svoltosi giovedì scorso presso il Ministero dell’Agricoltura, tra il ministro Francesco Lollobrigida, il capo di Gabinetto, Raffaele Borriello, il responsabile del Dipartimento delle politiche europee e dello sviluppo rurale, Giuseppe Blasi e il direttore generale Ismea Sergio Marchi, da una parte, e dall’altra una delegazione di Confagricoltura Emilia Romagna guidata dal numero uno nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti e dal Presidente di Confagricoltura Emilia Romagna Marcello Bonvicini, della quale hanno fatto parte il presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca, il componente di Giunta nazionale Nicola Gherardi, e il presidente della sezione frutticola provinciale e regionale Danilo Tamisari, ci sono buone ragioni per osservare la realtà con maggior fiducia. "E’ stato assicurato l’avvio dei pagamenti relativi al contributo pubblico per le assicurazioni agevolate stipulate nel 2024, intervento RSF 01, per un ammontare complessivo di 75 milioni di euro, già a partire da questa settimana - fa sapere il presidente Manca - abbiamo chiesto che siano velocemente erogati tutti i risarcimenti dei danni arrecati da gelo e alluvione nel 2023 e anche quelli previsti per le filiere in crisi (pera e kiwi nel 2023 e pera nel 2024), ricevendo rassicurazioni, da parte dei rappresentanti ministeriali, di un loro impegno in tal senso. Qualcosa finalmente si sta muovendo – afferma il Presidente di Confagricoltura Ferrara – infatti è appena stato annunciato anche il pagamento di una prima tranche di aiuti AgriCat per i danni da gelo 2023, pari a 10 milioni di euro, e a giorni seguirà una ulteriore decretazione".

Sono ancora in corso, tuttavia, analisi, valutazioni e tentativi per rendere meno farraginosi gli iter procedurali pur di sbloccare una situazione che sta fortemente penalizzando il comparto frutticolo che ha in Emilia Romagna, non ultima la provincia ferrarese, una forte attrazione. "Ce la stiamo mettendo tutta, il settore è già oggetto di attenzione ministeriale, riscontriamo comunque risvolti positivi – è il giudizio di Danilo Tamisari –, tuttavia la nostra richiesta d’innalzamento della percentuale d’indennizzo del Fondo mutualistico nazionale AgriCat, che viene alimentato anche con risorse provenienti da tutti gli agricoltori, ha raccolto una loro apertura al riguardo soltanto in proiezione futura, perché risulterebbe essere impraticabile la via di una modifica con effetto retroattivo per i danni arrecati dalle gelate del 2023 a causa di una normativa comunitaria pendente sull’efficacia retroattiva. Siamo molto amareggiati, valuteremo la situazione anche su questo punto – conclude Tamisari – di certo siamo pronti a lavorare con il Ministero per favorire misure di aiuti e sostegni della filiera frutticola equiparabili a quelli già garantiti in passato per pera e kiwi nel 2023 e per la sola pera l’anno seguente".

re. fe.