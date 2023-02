Si è svolta presso la Sala 2000 la riunione zonale di Confagricoltura di Bondeno, alla presenza del presidente ferrarese Francesco Manca. Ad aprire i lavori con un saluto istituzionale è stato il sindaco, Simone Saletti: "L’agricoltura ferrarese sta attraversando anni particolarmente difficili: dalla cimice asiatica alla maculatura bruna, sino alle gelate e al recente maltempo. Il nostro compito deve essere quello di tenere accesi a tutti i livelli istituzionali i riflettori sulle difficoltà di un comparto essenziale non solo per l’economia del nostro territorio, ma anche per la vita quotidiana di tutti i cittadini. Come Ente – evidenzia Saletti –, abbiamo prorogato fino alla fine di questo mese il bando "coperture" dedicato anche agli imprenditori agricoli colpiti dal fortunale di agosto che hanno subito danni ai capannoni". Dello stesso avviso si è detto il consigliere regionale della Lega ed ex sindaco di Bondeno, Fabio Bergamini: "L’agricoltura fa parte del settore primario, ma troppo spesso le istituzioni sembrano dimenticarsene. L’importanza strategica e la potenzialità agricola del nostro territorio sono evidenti da migliaia di anni, ed è quindi inaccettabile che oggi molti imprenditori e svariate filiere si trovino a lavorare senza i contributi".