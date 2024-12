Confartigianato, l’analisi. Zls, punto di partenza. Cirelli: "Ma c’è sofferenza"

FERRARA Pil sociale e Intelligenza artigiana. Sono questi i temi scelti da Confartigianato per l’assemblea provinciale che conclude l’anno in corso. Un bilancio delle tante attività svolte, ma anche e soprattutto un’occasione per delineare i contorni delle sfide che si affacceranno il prossimo anno. A entrare nel vivo dei lavori, dopo i tanti saluti istituzionali, sono i rappresentanti del Censis, Sara Lena e Francesco Maietta. Alcuni dati emersi, sono particolarmente significativi: il 94,6% degli italiani ritiene che l’artigianato sia fondamentale per lo sviluppo dei territori degli italiani. Il 91,5% degli italiani ritiene che l’artigianato sia molto legato al territorio. La stragrande maggioranza dei cittadini, ha capito che gli artigiani sono i primi attori dell’innovazione. L’artigianato rappresenta un perno di valori, su cui si incardinano le comunità. Ma arriviamo a Ferrara che, a detta di Maietta, dovrebbe avere "un’attenzione particolare a livello nazionale". Ci sono due regressioni in atto. La demografia. Popolazione diminuita del 4% negli ultimi dieci anni, a fronte di un trend nazionale del 2%. C’è, inoltre, un ’buco’ nelle classi di età intermedie. Il numero di persone fra 35 e 55 anni è sceso in maniera drastica su questo territorio. Questo è "un dramma, in particolare per la forza lavoro delle aziende: non ci sarà più capitale umano nella nostra provincia". Il tasso di anzianità del ferrarese – il 28% - è il più alto di tutta la Regione. A Ferrara sta accadendo che "la base produttiva si sta restringendo" a fronte di un dato di stagnazione segnato a livello emiliano-romagnolo. Anche per questo è sempre più importante valorizzare il ruolo della piccola impresa. Perché la piccola impresa "crea Pil sociale". Il perno di tutto questo, è la sintesi tra intelligenza artificiale e intelligenza artigiana.

A chiudere la sessione di lavori, la relazione del segretario provinciale Paolo Cirelli. "Sul nostro territorio – così Cirelli - assistiamo a segnali che testimoniano una enorme sofferenza del tessuto produttivo. I drammi delle crisi aziendali del 2024 – Berco a Copparo, Rexnord-Tollok a Masi Torello, cui dobbiamo aggiungere anche VMStellantis, Tecopress a Cento – non rappresentano solo un problema di politica industriale, ma costituiscono una oggettiva minaccia alla tenuta dello stesso sistema sociale della nostra provincia. Sono segnali inequivocabili di una crisi straordinaria che – ci preme denunciarlo a chiare lettere – non saremo in grado di affrontare senza misure di carattere altrettanto straordinario". Fra queste, "abbiamo rilanciato per anni la richiesta di una Zona logistica semplificata sulla nostra provincia – prosegue il segretario di Confartigianato – e siamo certamente soddisfatti che la politica, abbia finalmente potuto mettere a terra questa misura. Non è però un mistero che – dal nostro punto di vista – questo debba rappresentare per il nostro territorio soltanto un punto di partenza. Da ultimo, un passaggio sul futuro facendo proprie le parole del presidente nazionale, Marco Granelli. "La nostra generazione – scandisce – non deve passare alla storia per essere quella che ha frustrato i sogni e le aspirazioni dei nostri giovani". Tra gli altri gli interventi del prefetto Massimo Marchesiello: ""L’artigianato è un pilastro fondante dell’economia del nostro territorio. Rappresenta un caposaldo". Del consigliere regionale Paolo Calvano: "C’è la necessità di un nuovo piano di industrializzazione del territorio". E anche il vicepresidente della Camera di commercio, Paolo Govoni: "La Zls è stata una grande battaglia di sistema, di insieme". Francesco Carità, assessore alle attività produttive: "Noi come istituzioni non possiamo che sostenere questi momenti. Ho trovato in Confartigianato una porta sempre aperta".