Confcommercio, traguardo storico. Da 80 anni a fianco delle imprese: "In vetrina luci e storie di coraggio"

Gli ottant’anni di Confcommercio sono una ricorrenza da festeggiare non solo all’interno di questa radicata associazione ma sull’intero territorio perché la sua attività, quasi per definizione, ha sempre coinvolto tutta la gente. Di questo importante compleanno si è parlato ieri mattina nel corso di una vivace conferenza stampa che si è svolta nella sala degli Arazzi in Municipio, coordinata dal direttore Davide Urban che ha subito ricordato come il compleanno in realtà sia…duplice: nel 1945 infatti (il 29 aprile, per la precisione) nacque la struttura nazionale e pochi mesi dopo quella ferrarese. Che regalo fare e farsi per la bella occasione? I "vertici" di Confcommercio di casa nostra hanno pensato di proporre ottanta esempi, testimonianze, di attività commerciali. Da ora e nei prossimi mesi, pertanto, saranno presentati videoclip, articoli, eventi e iniziative che riguarderanno, appunto, ottanta imprese locali pronte a raccontare la loro storia, il loro radicamento nella comunità, i progetti, magari aneddoti e curiosità. I tecnici chiamati a realizzare il format sono Sandro Zaniboni responsabile stampa di Confcommercio, Giorgia Aceto presidente dei giovani dell’associazione e Noemi Gherrero attrice e nota specialista del settore comunicazione. Il primo filmato, presentato ieri, ha visto protagonista Marco Forlani di Eno10. Ma la conferenza stampa ha anche consentito una sia pur breve riflessione sul comparto e su ciò che si sta facendo per difenderlo e valorizzarlo. Il presidente di Confcommercio Marco Amelio ha sottolineato il radicamento dell’associazione sul territorio provinciale dove conta 8.000 imprese operative non solo nel settore tradizionale e originario del commercio perché ad esso, ha osservato, "si sono via via aggiunte aziende dei comparti servizi, turismo, i liberi professionisti, operatori nel campo della cultura e più di recente dello sport e del terzo settore". Si tratta insomma di un ventaglio molto ampio di attività che in fondo offrono un interessante modello socioeconomico per la città che, va rimarcato, abbisogna di negozi di vicinato sia dal punto di vista del servizio sia da quello del presidio in tutti sensi del territorio che proprio grazie a queste importanti presenze continua a vivere. Di questo obiettivo si sono fatti garanti anche la Provincia con Daniele Garuti e il Comune, che con Francesco Carità assessore alle attività produttive, ha confermato di continuare "a sostenere i negozi di vicinato" valorizzando i centri storici costituendo, essi, "l’anima dei nostri territori". Anche Emilbanca (130 anni di vita), intervenuta con il presidente Gian Luca Galletti (già ministro dell’Ambiente), ha voluto affiancarsi a Confcommercio: entrambe le realtà, ha detto, offrono un servizio importante alla gente, anche nei paesi più piccoli; rappresentano punti di riferimento precisi e la gente ne ha bisogno; sono anche vicine al terzo settore e possono offrire il grande valore aggiunto della relazione. Quindi: "Tutto questo ci unisce". Al termine sono state presentate due realtà socio-economiche interessanti e innovative: la Sala da tè di Cento (ne ha parlato Rossella Cristi) e l’Opera don Calabria-Centro Perez (Antonio Marchini). In entrambi i casi i protagonisti sono persone disabili in ambito lavorativo e al contatto con il pubblico: fa bene a loro, a tutti.

Alberto Lazzarini