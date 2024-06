Confcommercio, una squadra estense all’assemblea nazionale

Una delegazione di una sessantina persone da Ferrara ha partecipato ai lavori a Roma dell’assemblea annuale di Confcommercio, momento centrale della vita associativa. Il gruppo era costituito dal consiglio direttivo di Confcommercio di Ferrara, da personale e soci dalla città e dal territorio. I lavori, presieduti dal presidente nazionale Carlo Sangalli, hanno visto la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha elogiato l’azione di Confcommercio, il valore del commercio come elemento di di libertà e di sviluppo delle comunità e la valorizzazione dei centri storici. L’assemblea ha visto l’intervento anche del ministro del Made in Italy, Adolfo Urso che ha sottolineato il valore del terziario e del commercio per l’economia italiana e il ruolo della rappresentatività nel lavoro e nelle istituzioni pubbliche.

Tra i presenti da Ferrara il presidente provinciale Marco Amelio, il direttore generale Davide Urban, il presidente di Federazione Moda Italia Giulio Felloni ed il presidente provinciale di Fipe Confcommercio Matteo Musacci.