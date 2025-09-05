Conferenza dei rettori, c’è Ramaciotti

Si aprirà ufficialmente lunedì la corsa alla nuova presidenza della Crui – Conferenza dei rettori delle Università italiane. Le candidature sono già state depositate e sono complessivamente cinque: insieme alla rettrice di Unife, Laura Ramaciotti (foto), hanno presentato la propria candidatura anche i rettori delle Università di Firenze, Palermo, Foggia e Napoli Parthenope. Professoressa ordinaria di Economia applicata, già direttrice del dipartimento di Economia e management, dal 2021 rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramaciotti porta con sé una solida esperienza maturata all’interno della Crui, di cui è attualmente componente della giunta con delega al bilancio e ai temi economico-finanziari dal 2023. Inoltre, la rettrice di Unife è stata eletta per due mandati consecutivi nei direttivi delle due associazioni riconosciute dal Mur dedicate al trasferimento tecnologico e alla terza missione (Netval e Pnicube).

La corsa a cinque di quest’anno rappresenta una novità assoluta per la Crui e si colloca in un contesto particolarmente significativo, con la Conferenza chiamata ad affrontare sfide decisive per il futuro del sistema universitario italiano. Il confronto si preannuncia aperto e senza posizioni di favore precostituite. Chi vincerà andrà a sostituire la rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, il cui mandato alla guida dell’ateneo milanese termina quest’anno e scade anticipatamente anche nel ruolo di presidente della Crui. La votazione è prevista per il 25 settembre.

re.cro.