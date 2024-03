Conferenza di Presini. Appuntamento con Isco e Istituto Gramsci

Appuntamento oggi pomeriggio organizzato da Isco e Istituto Gramsci, con la conferenza del ciclo ’I Colori della Conoscenza’, alle 17 a Casa Niccolini, in via Romiti 13. Il titolo della conferenza, che sarà tenuta da Mauro Presini, sarà ’Voti o volti: quale valutazione per quale scuola?’. Mauro Presini è maestro elementare specializzato per l’integrazione. Dalla metà degli anni Settanta si occupa di integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Dal 1992 coordina il giornalino dei bambini “La Gazzetta del Cocomero“. E’ impegnato nella difesa della Scuola Pubblica intesa come “organo costituzionale”.