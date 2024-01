Confermata la ‘Fiera di cose d’altri tempi’

Confermata anche per tutto il 2024 la collocazione della ’Fiera di Cose d’altri tempi, oggetti da collezione e dell’artigianato’ a Ferrara in corso Porta Reno, piazza Trento Trieste (marciapiede antistante l’ex Palazzo della Ragione) e via Amendola, ogni prima domenica del mese e sabato antecedente, ad eccezione del mese di agosto. Per consentirne lo svolgimento sono previste modifiche alla viabilità (ogni prima domenica del mese e sabato antecedente, dalle 6 del sabato alle 24 della domenica, ad eccezione del mese di agosto): Corso Porta Reno (tratto compreso tra Via Ragno e Piazza Trento Trieste): divieto di fermata su ambo i lati e divieto di circolazione a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli degli operatori su area pubblica necessari allo svolgimento della propria attività; Via Amendola (tratto compreso tra corso Porta Reno e via Gobetti): divieto di circolazione e di fermata a tutti i veicoli ad eccezione di quelli degli operatori su area pubblica necessari allo svolgimento della propria attività; Piazza Trento e Trieste, lato sud, revoca dell’A.p.u .e istituzione della Zona a traffico limitato, ammessi i soli esercenti il commercio su area pubblica assegnatari dei posteggi.