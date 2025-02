"Confermate le nostre perplessità. È un esempio di spreco di risorse"

"Abbiamo sempre espresso forti riserve riguardo alla gestione e all’utilità di Ente Territorio Fiera, ritenendolo un costo superfluo per la comunità e un esempio di spreco di risorse pubbliche". E’ la reazione della Lega. "L’atto di citazione conferma le nostre preoccupazioni e dimostra come Ente Territorio Fiera abbia rappresentato un onere insostenibile per le casse pubbliche e ora a causa delle scelte di questa amministrazione anche una minaccia concreta alla realizzazione di opere e servizi essenziali per i cittadini - dice Luca Cardi - La precedente amministrazione aveva prudentemente scelto di accantonare i fondi necessari per far fronte ad una simile evenienza, poi "svincolati" dalla giunta del sindaco Accorsi, che forse credeva che una società pubblica potesse lasciare un buco da centinaia di migliaia di euro senza conseguenze". E incalza. "Questa somma, se dovesse essere pagata, rischierebbe di sottrarre al Comune risorse fondamentali per gli investimenti rischiando di paralizzare ulteriormente l’attività di una giunta, che già non sta certamente brillando - tuona - evidentemente il sindaco è ottimista, non avendo accantonato nulla nemmeno per quanto riguarda la maxi-causa milionaria per la vicenda Teatro ma in caso di soccombenza a farne le spese non saranno Giunta o PD ma i centesi". E la voce di Fratelli d’Italia. "Apprendiamo con non poca preoccupazione la notizia, arrivata velocemente durante le comunicazioni del Sindaco in Consiglio comunale su cui non si può nemmeno dibattere - dice Alessandro Guaraldi - Il Comune dovrà impegnarsi per oltre 627 mila euro, una cifra impattante per le casse comunali. Le decisioni dell’amministrazione Accorsi hanno dato questo risultato preoccupante. Chiederemo di esser convocati nella commissione preposta per poter trattare l’argomento. Abbiamo il dovere di capire cosa accadrà ora ai cittadini centesi per coprire questo buco".

l.g.