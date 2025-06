Confesercenti, Bugelli eletto presidente

Si è svolta l’altro ieri l’assemblea degli associati Confesercenti delle aree di Argenta e Portomaggiore, un importante momento di confronto e aggiornamento per gli imprenditori del territorio. Durante l’incontro è stata presentata la nuova legge regionale, relativa allo sviluppo dell’economia urbana e alla qualificazione e innovazione della rete commerciale. Si tratta di una normativa che introduce strumenti e risorse significative a supporto del commercio locale, con particolare attenzione alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e alla sostenibilità. Confesercenti ha illustrato i passaggi in corso con l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la costituzione degli hub territoriali, che saranno i principali destinatari dei contributi previsti dai prossimi bandi regionali. Un lavoro strategico che mira a creare sinergie operative tra enti locali, imprese e associazioni. L’assemblea è stata anche l’occasione per procedere al rinnovo del gruppo dirigente locale. A guidare la Confesercenti di Argenta e Portomaggiore per il prossimo mandato sarà Massimo Bugelli, storico associato e titolare dell’Impresa Sider Welding Emtek, che raccoglie il testimone con entusiasmo e determinazione.