Confesercenti, la nomina. A Ferrara eletto Marzola: "Voce ai commercianti"

Cambio al vertice di Confesercenti Ferrara: l’assemblea comunale ha eletto Roberto Marzola nuovo presidente comunale, che subentra ad Alessandro Orsatti, al quale è stato rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto negli anni. L’incontro, molto partecipato, è stato l’occasione per discutere tre punti chiave: l’elezione della nuova presidenza, un’analisi della situazione del settore commerciale in città e la definizione delle linee di lavoro per il prossimo mandato.

Nel suo intervento, il neo presidente Marzola ha messo subito a fuoco le priorità: "Il commercio ferrarese vive un momento delicato – le sue parole –. Da un lato la pressione della grande distribuzione e dell’online; dall’altro le difficoltà legate ai costi e ai consumi che sono in calo. Servono a questo punto risposte rapide e concrete per sostenere le attività di vicinato, che sono il cuore pulsante della città. Dobbiamo lavorare per rendere Ferrara più attrattiva, rafforzare il confronto con la pubblica amministrazione e creare occasioni di sviluppo e collaborazione per chi investe e resiste sul territorio".

Marzola ha anche sottolineato l’importanza di costruire un programma che parta dalle reali esigenze degli operatori. "Il nostro impegno sarà dare voce ai commercianti, agli imprenditori dei servizi e del turismo. Solo così potremo elaborare proposte utili e portarle ai tavoli istituzionali con la forza della rappresentanza. Confesercenti deve essere un punto di riferimento credibile e sempre vicino alle imprese".

Con la nuova presidenza, Confesercenti Ferrara si prepara dunque a un mandato focalizzato su ascolto, progettualità e difesa del tessuto commerciale cittadino.