Confessione choc a scuola: "Mio padre mi tocca". Abusi sulla figlia minore, genitore sotto inchiesta

Ha raccontato l’inconfessabile in classe, davanti a compagni e insegnante. Dalle parole di una ragazzina di tredici anni sono emersi racconti che – qualora dovessero essere confermati in sede giudiziaria – farebbero emergere un quadro agghiacciante. La giovane ha infatti riferito che il padre, in più di un’occasione, le avrebbe riservato attenzioni ‘particolari’, palpeggiandola ripetutamente nelle parti intime e lasciandosi andare a commenti e apprezzamenti inopportuni sul suo aspetto fisico. Ma non è tutto. Alla richiesta di smetterla da parte della figlia in lacrime, il genitore avrebbe risposto "Tu sei mia figlia, faccio quello che voglio", proseguendo con le sue azioni.

Il racconto della tredicenne davanti alla classe è finito ben presto all’attenzione del dirigente scolastico e, su sua segnalazione, degli inquirenti. Del caso si è occupata la polizia di Stato, la quale ha successivamente ascoltato la ragazza. Davanti agli agenti, la presunta vittima ha riportato le stesse circostanze, portando così all’apertura di un’inchiesta nei confronti del padre. L’uomo – un cinquantenne italiano residente in provincia di Ferrara – è ora indagato e deve rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età e dal grado di parentela. Nel corso del procedimento, in sede di incidente probatorio, il giudice per le indagini preliminari ha incaricato una psicologa di valutare la capacità di testimoniare della ragazzina. L’esperta è stata nominata a giugno e, ieri pomeriggio, davanti al giudice Andrea Migliorelli e al pubblico ministero Isabella Cavallari, ha esposto la propria relazione, rispondendo ai quesiti posti dal magistrato. Secondo la professionista, stando a quanto trapelato, la ragazzina sarebbe suggestionabile e non attendibile. Il gip ha comunque ritenuto di sentirla, fissando una nuova data. La tredicenne verrà dunque ascoltata in forma protetta – come previsto da casi come questi – il 26 novembre. "Ritengo che sia tutta una montatura – ha commentato l’avvocato Filippo Sabbatani, difensore dell’indagato –. Dalla perizia è emerso che la ragazza è altamente influenzabile".

I fatti al centro dell’inchiesta si sarebbero verificati tra il dicembre del 2023 e il gennaio di quest’anno. La presunta vittima è figlia di genitori separati, ed è stata affidata alla madre. Nel complesso, al padre vengono contestati quattro episodi. Gli altri familiari, ascoltati durante l’indagine, hanno riferito di non aver mai notato comportamenti anomali. Quella confessione davanti alla classe sarebbe quindi stata per tutti un fulmine a ciel sereno del quale non deve essere stato facile capacitarsi. Ora toccherà alla giustizia stabilire gli esatti contorni della vicenda.