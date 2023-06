Confezionare pomodori, l’orario è full time

La Fri El Green House Società Agricola S.r.l. è un’azienda leader nella produzione e vendita di prodotti agricoli, in particolare di diverse varietà di pomodori Nikel Free, coltivati nelle serre idroponiche di Ostellato (Ferrara). La risorsa si dovrà occupare del confezionamento in vaschette dei pomodori all’interno del magazzino di lavorazione. I requisiti richiesti per la candidatura è preferibile una disponibilità immediata, oltre il possesso della patente B e di un mezzo proprio per gli spostamenti. Inoltre, richiesto una buona capacità di lavorare in gruppo, a completare il profilo del candidato, ottime doti di rispetto per le gerarchie, organizzazione e puntualità ed affidabilità. L’orario di lavoro previsto per il candidato è full time nelle giornate comprese dal lunedì al sabato su turni prestabiliti.