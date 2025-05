Confindustria Emilia, si cambia. Uno dei vicepresidenti è Pizzardi

L’assemblea generale, parte privata, delle imprese associate a Confindustria Emilia, riunita ieri a palazzo Albergati, a Zola Predosa (Bologna), e chiamata a votare per il rinnovo della presidenza dell’associazione, ha confermato quanto emerso dal consiglio generale dello scorso 15 aprile, votando all’unanimità Sonia Bonfiglioli quale presidente di Confindustria Emilia per il prossimo quadriennio 2025/2029, e i vicepresidenti da lei indicati, il ferrarese Andrea Pizzardi e Fabio Tarozzi. Sonia Bonfiglioli succede alla presidenza di Confindustria Emilia a Valter Caiumi.

Per la nomina di Pizzardi, a nome dell’amministrazione comunale di Ferrara, interviene l’assessore alle attività produttive Francesco Carità: "Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni ad Andrea Pizzardi, già presidente della Piccola Industria di Confindustria Emilia-Romagna, per la nomina a vice presidente di Confindustria Emilia". E ancora. "Un imprenditore giovane – aggiunge Carità –, la cui esperienza nel mondo green sarà sicuramente una traccia per l’orientamento delle strategie che verranno adottate nel prossimo futuro. Strategie che potranno essere condivise con l’amministrazione e a questo proposito invito il nuovo eletto a incontrarci per parlare insieme di nuovi obiettivi per aiutare la città e sostenere il nostro territorio".

Un ringraziamento "doveroso", inoltre, è rivolto al vice presidente uscente Gian Luigi Zaina, "che in questi anni difficili – conclude l’assessore – è riuscito ad aggregare e a mantenere salda l’unione delle province interessate da Confindustria Emilia, Bologna, Modena e Ferrara".