Confindustria, la foto del futuro. Nel 2042 più anziani, abitanti in calo. Export in ripresa. Lavoro, tempi duri

Economia e società: qual è la fotografia della nostra provincia, oggi? E come sarà l’istantanea fra vent’anni? E ancora: che fare per renderla meno sfuocata? Di tutto questo e di molto altro si è parlato ieri pomeriggio in Confindustria, la cui sede di via Montebello ha ospitato un incontro informativo (ma anche di dibattito) fra i soci, stimolati dalla serie di dati – non di rado sorprendenti – presentati da Guido Caselli direttore del Centro studi di Unioncamere regionale. A fare gli onori di casa il vicepresidente Gian Luigi Zaina, a introdurre i lavori e a moderare la discussione. La fotografia della provincia, si diceva. Non è esattamente a colori, come vedremo. Decisamente più preoccupante (i dati sono dell’Istat), appare poi la visione di un futuro nemmeno troppo lontano, quello della Ferrara del 2042 che registrerà un calo di 13.000 abitanti: 2.500 giovanissimi e 26.600 cittadini in età lavorativa in meno, scarsamente "compensati" da 16.000 over 65 anni. Il saldo naturale è drammatico: meno 63.000 persone a fronte di un ingresso di 31.000 immigrati stranieri e 18.500 italiani. Insomma sarà un territorio popolato da anziani e robot visto l’entrata in scena dell’intelligenza artificiale. Va da sé che occorra "inventarsi qualcosa" anche perché, come ha rilevato Caselli – dati alla mano – la storia insegna che le aree con bassa spinta demografica sono anche quelle che battono il passo e non si sviluppano come le altre.

In attesa che qualcuno si faccia carico del compito (non facile, intendiamoci), è ovviamente indispensabile affrontare i problemi di oggi. Anche in questo caso i dati aiutano ed è interessante il raffronto effettuato su base triennale. Il "valore aggiunto" prodotto dall’economia ferrarese registra una variazione modesta sia pure in positivo: + 0,3% l’anno passato, un più robusto +0,8% atteso per quest’anno e il +0,5% previsto nel 2025. Ma altalenante è il risultato dei singoli comparti con l’agricoltura in calo nonostante l’exploit di quest’anno (+6% dopo la scoppola del 2023), l’industria in leggera ripresa nel 2025, le costruzioni in netto regresso il prossimo anno e la tenuta costante dei servizi.

In ripresa appare l’export dopo la forte riduzione dell’anno scorso. Tiene, ma tenderà a calare, l’occupazione. Negli ultimi vent’anni, intanto, Ferrara perde valore aggiunto contrariamente a quanto avviene in Regione e in Italia. La dinamica della variazione economica, come si accennava, è sovrapponibile a quella demografica, con particolare riferimento alla popolazione in età lavorativa e, nello specifico, alla forza lavoro. Che significa, "semplicemente", che andamento economico e demografico sono fortemente correlati. Non brillante, ma nemmeno disastroso, appare l’andamento del primo semestre che registra un calo (-0,8%) delle imprese attive e un contestuale aumento degli addetti ma un forte calo (anche delle previsioni) di produzione-fatturato-ordini del manifatturiero; bene, ancora per quest’anno, le costruzioni, buio pesto per il commercio, male l’agricoltura (-18% la PLV) e quanto al turismo, la crescita è dello 0,3% contro un più forte ma volatile 4,4% delle "presenze".

Le ricette? Si deve puntare, ha suggerito Caselli, su lavori "non ancora inventati" nei settori della sostenibilità, della cura della persona (a proposito di anziani…) e del digitale (c’è pure il "detective dei dati") dove nel commercio si affermerà il negozio phygital (fisico e digitale). Ma più banalmente, come hanno sottolineato i tanti imprenditori intervenuti, occorrono autisti e ingegneri, cuochi e addetti alle pulizie. Il tutto inserito in un territorio che, lo ha ribadito Zaina, deve dotarsi delle giuste infrastrutture per divenire finalmente attrattivo, sostenuto, ha aggiunto Andrea Pizzardi presidente di Piccola industria, da una indispensabile dose di innovazione.