"Confiscati terreni e case a un prestanome dei boss"

Anche a Cento ci sono diversi beni confiscati alla mafia e la 28° Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti è occasione per fare il punto sul territorio centese,con Laura Riviello, consigliera con delega alla legalità.

Qual’è la situazione?

"Alcuni beni sono stati confiscati definitivamente mentre altri sono in via di confiscati definitiva. Appena sarà possibile presenteremo una richiesta di assegnazione definitiva al Comune così da poterli destinate ad attività e a progettualità che possano avere una ricaduta sociale importante. A questo aspetto stiamo ancora lavorando. L’iter burocratico per la richiesta di assegnazione definitiva è in moto da tempo, si tratta solo di attendere i tempi della burocrazia"

Che tipo di beni sono?

"Appartamenti, magazzini e piccoli terreni. Nel momento in cui sarà possibile fruirne, si farà una reale disamina della situazione e capire l’entità di eventuali lavori da fare prima del riutilizzo effettivo del bene stesso. Ecco perché la progettualità ha bisogno di essere modulata successivamente. Alcuni beni sono in città, altri in frazioni. Le confische che ci riguardano sono beni sequestrati ad una famiglia prestanome che ha gestito soldi sporchi ripulendo attraverso imprese edili che hanno vinto appalti nella zona anni fa".

Come legge che a Cento ci siano stati luoghi legati alla mafia?

"Non mi stupisce:le mafie sono un fenomeno umano e si evolvono e si trasformano. Oggi esistono i colletti bianchi, infiltrati nel nostro tessuto economico e commerciale"

Quali strumenti per combattere?

"Lo sportello antiusura di Cento sta crescendo. Dopo aver siglato la convenzione con la Fider e con alcuni istituti bancari del territorio per ampliare le agevolazioni fiscali a cui poter accedere, si sta lavorando ad una rete di salvataggio più ampia che vedrà la luce nei prossimi mesi attraverso la stipula di un protocollo di intesa con tutti i soggetti portatori di interesse che possono dare il proprio contributo nella intercettare situazioni di fragilità che potrebbero sfociare in forme di sovraindebitamento e quindi soggetti ad usura"

Quali sono i rischi del territorio?

"Il rischio delle infiltrazioni è sempre dietro l’angolo e non bisogna mai abbassare la guardia. Grazie al nostro sportello è stato possibile aiutare un numero consistente di persone a non ’cadere’ nelle mani degli usurai".

Da quali mafie ci si deve difendere? Quelle italiane o anche estere?

"Il vero focus è chiederci cosa possiamo fare tutti i giorni per poter fare la differenza. Il progetto che presentiamo insieme a Libera e al Centro per le famiglie, si chiama ’Sentinelle della Legalità’, a significare che ognuno di noi può essere sentinella del proprio territorio e avere un ruolo in questa battaglia quotidiana. oOgni forma di legalità e pertanto anche questa azione di "recupero" e di "prevenzione" è stata pensata ed attuata inserendola nel più ampio progetto Smart del Comune che ha la finalità di aumentare la sicurezza dei cittadini".

Laura Guerra