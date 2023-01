Conflitti nel mondo, tributo alle vittime

Il comune di Ostellato parteciperà domani alla giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita dal Parlamento il 25 gennaio 2017. L’iniziativa per ricordare il sacrificio della popolazione nel corso delle guerre mondiali e per sensibilizzare la collettività sull’impatto dei conflitti successivi e di quelli attuali sui civili in tutto il mondo. Quest’anno la giornata è particolarmente densa di significati. Coincide da un lato con l’ottantesimo anniversario dell’inizio della guerra di Liberazione che per la popolazione italiana, colpita da massicci bombardamenti, è stato uno dei periodi più cruenti del secondo conflitto mondiale.