"Confonde Tar e governo. Evidentemente Calvano ignora la differenza"

Per la seconda volta in pochi giorni il capogruppo del Pd in Regione Paolo Calvano attacca il governo accusandolo di tenere bloccata la legge regionale dell’Emilia Romagna volta a disciplinare l’installazione degli impianti fotovoltaici. In questo caso se la prende con il capogruppo di Fratelli d’Italia ad Argenta Nicola Fanini "colpevole" di aver ricordato al sindaco del suo comune il tardivo interesse su questo tema. Qualche giorno fa oggetto dei sui strali era stato il vicesindaco di Ferrara. Evidentemente Calvano non conosce la differenza tra Tar (Tribunale amministrativo regionale) e Governo. Non è il governo che tiene bloccata la legge regionale, ma il Tar del Lazio, che ha contestato alcune norme del decreto varato dal governo proprio per dare finalmente alle regioni uno strumento per regolamentare in futuro l’installazione di questi impianti, dopo anni e anni di deregulation. Ritenendo ingiusti i rilievi del Tar, il governo ha impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato, che si dovrebbe pronunciare il 26 agosto. Nessun ritardo può essere imputato al governo, che si è anzi attivato dopo l’inerzia di chi lo ha preceduto, cioè dei governi di cui per oltre 10 anni ha fatto parte il Pd. In ogni caso, va chiarito che nessuna legge può inficiare le autorizzazioni già concesse, perché ogni legge può disporre solo per il futuro, secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico. Questo Calvano lo sa bene, ovviamente, ma preferisce come al solito gettare fumo negli occhi della gente prendendosela col governo attuale anzichè fare autocritica per aver il Pd ignorato il problema quando aveva il potere di intervenire. Dal Pd non arriva ormai altro che il solito ’piove governo ladro’.

*senatore Fratelli d’Italia