Confraternita del Rosario, si celebrano 450 anni di fondazione

Cento ha festeggiato nei giorni scorsi i 450 anni di fondazione della Confraternita del Santo Rosario. Una ricorrenza importante non solo dal punto di vista spirituale-religioso ma anche civile, storico e artistico. La chiesa di via Malagodi appunto dedicata al Rosario e sede dell’associazione, infatti, è un autentico scrigno di bellezza grazie anzitutto al Guercino. La massima gloria centese fu priore della citata Confraternita e promotore della costruzione del tempio, inaugurato nel 1645 con una messa celebrata nella cappella di famiglia del Guercino. Il pittore era dunque legatissimo alla chiesa anche perchè contribuì al progetto della facciata e realizzò molti dei capolavori esposti all’interno. Al centro della volta, appesa al soffitto, è collocata "L’Assunta" con il suo illusionistico scorcio. Per la cappella di famiglia realizzò la pala con "La Crocifissione" e i tre evocativi dipinti della volta raffiguranti "San Giovanni Battista", "Il Padre Eterno Benedicente", "San Francesco".

Le celebrazioni termineranno sabato 25 ottobre alle 21 nella Basilica collegiata di san Biagio con il concerto "Il santo Rosario in musica" con la Cappella musicale di San Biagio e l’Orchestra giovanile centese.

Alberto Lazzarini