Confronto a porte aperte. Cure e nuove frontiere: "Epilessia, alt pregiudizi"

Accrescere la consapevolezza sulle implicazioni legate all’epilessia, per ridurre i pregiudizi e informare su come opera la rete di servizi sul territorio a supporto di chi ne soffre. Ieri mattina, nella Sala Estense, si è tenuto l’incontro ‘Siediti, ascolta e comprendi’. L’evento conclusivo dedicato alle scuole e a tutta la cittadinanza per fare chiarezza sulla patologia e sulle sue implicazioni. Gli interrogativi al centro del dibattito sono stati diversi. Tra questi un focus su cos’è l’epilessia e come si manifesta, quali sono le terapie. Una malattia che è stata affrontata per quanto riguarda le conseguenze e l’impatto che ha sulla vita quotidiana. All’approfondimento era presente anche l’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara, Cristina Coletti. "Quest’evento è molto importante – ha detto – perché ha voluto coinvolgere in modo ampio tutta la città con l’obiettivo di sensibilizzarla sull’epilessia, una patologia su cui insistono forti pregiudizi. Per questo è fondamentale parlarne con chiarezza anche alle nuove generazioni, affinché i giovani possano costruirsi una propria sensibilità su temi sociosanitari troppo spesso poco discussi. ‘Siediti. Ascolta. Comprendi’ è un’iniziativa di grande valore, che mi auguro possa trasmettere tanto. Un grazie a chi ha voluto coinvolgere gli studenti in tutte le celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Epilessia, che a Ferrara si sono tenute nell’arco dell’intera settimana. Questo come riconoscimento dell’impegno e delle capacità – ha concluso Coletti – dei professionisti sanitari che operano al Centro per l’Epilessia delle Aziende Sanitarie ferraresi, una delle tante eccellenze del nostro territorio". Nel corso della mattinata si è tenuto anche uno spettacolo della scuola di danza classica ‘Luisa Tagliani’, che ha accompagnato la conferenza, durante la quale si sono alternati esperti, medici e testimonianze dirette di chi vive da vicino questa condizione clinica. L’appuntamento tematico di ieri è stato inserito in un ampio calendario di eventi per celebrare la Giornata Internazionale dell’Epilessia che si è svolta lunedì 10 febbraio. In programma diversi incontri e iniziative, tra divulgazione, sport, narrazione e musica, promossi dai medici del Centro per l’Epilessia delle Aziende Sanitarie ferraresi, in collaborazione con la Lega italiana contro l’epilessia (Lice) e con il supporto dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara. Nella serata di lunedì 10 febbraio, inoltre, è stata accesa un’illuminazione di colore viola nella fontana di piazza della Repubblica, per attirare l’attenzione su questa condizione clinica e sullo stigma sociale che ancora ne deriva.

Mario Tosatti