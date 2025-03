Confronto sulla Zls. Incontro organizzato stasera dal Pd

Bondeno si prepara questa sera alle 21, al confronto sulla Zona Logistica Semplificata: un’occasione per dialogare sul futuro del territorio. Il Centro "Dillingen an der Donau" di Bondeno accoglie un incontro di grande rilevanza sulla Zona Logistica Semplificata (ZLS) e le sue potenziali implicazioni per il territorio.

L’evento, organizzato dal Partito Democratico di Bondeno, vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama politico ed economico locale, tra cui Paolo Calvano, capogruppo Pd Emilia-Romagna, Matteo Carion, direttore Cna Ferrara, e Veronica Tagliati, segretaria confederale Cgil Ferrara. "L’attenzione – spiega Tommaso Corradi (nella foto) – sarà focalizzata sulle opportunità che la Zls potrebbe generare per Bondeno, in termini di crescita economica, creazione di occupazione e attrazione di investimenti. Tuttavia, si affronteranno anche le possibili sfide e criticità, come l’impatto ambientale e la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate".

Un’opportunità di dialogo e confronto. "L’incontro rappresenterà un’occasione preziosa per avviare un dialogo costruttivo tra le diverse voci del territorio – spiega Corradi –, con l’obiettivo di analizzare in modo approfondito le potenzialità e i rischi connessi alla Zls. I relatori presenteranno le loro diverse prospettive, fornendo spunti di riflessione e proposte concrete per massimizzare i benefici e mitigare gli impatti negativi".

Il Partito Democratico di Bondeno sottolinea il proprio impegno nel promuovere un dibattito aperto e partecipato sulla Zls, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità locale nelle decisioni che riguardano il futuro del territorio". L’incontro sulla Zls segnerà l’inizio di un percorso di approfondimento e confronto che vedrà il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio su varie tematiche regionali.