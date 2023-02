"Congressi Pd, Bonaccini in netto vantaggio"

Le primarie del Pd nell’argentano vedono una netta affermazione del governatore dell’Emilia Romagna. A comunicarlo La segretaria dem Nadia Cai: "Si sono conclusi domenica i congressi degli 8 circoli PD del Comune di Argenta che hanno visto la partecipazione e il voto di 223 iscritti pari al 61,6% degli aventi diritto. I risultati complessivi del territorio argentano, segnano una netta affermazione di Stefano Bonaccini con 184 voti pari al 82,88%, segue Elly Schlein con 33 voti (14,86 %), Gianni Cuperlo con 5 voti ( 2,25%) ed infine con nessun voto Paola De Micheli". La segretaria analizza la partecipazione degli iscritti: "Questo momento di confronto nei circoli è sempre un’occasione di partecipazione e democrazia e la buona percentuale di votanti raggiunta in tutto il comune lo dimostra. Un ringraziamento ai nostri volontari e volontarie che hanno consentito lo svolgimento dei congressi, alle tante iscritte ed iscritti che si sono espressi in un clima di grande unità e passione politica, con un dibattito partecipato non solo sui nomi, ma anche su contenuti e programmi".

La segretaria dem invita tutti a effettuare un ulteriore sforzo per completare il voto delle primarie, in modo che i risultati siano il più capillari possibili: "L’appuntamento per la seconda fase è fissato Domenica 26 febbraio giorno delle Primarie, quando potranno votare tutti i nostri elettori compreso i non iscritti al PD, per scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico". La speranza del Pd è che anche il 26 febbraio registri una buona affluenza. Le primarie dem stanno tenendo banco ormai da mesi con i due candidati principali che hanno due visioni molto diverse del futuro del partito.