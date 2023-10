Congressi, spinta per il turismo: "Negozi di vicinato, una ricchezza"

Dalla raccolta dei dati all’individuazione di strategie per massimizzare l’impatto delle presenze turistiche in città. Con l’aiuto della tecnologia. Proprio ieri mattina quattro fra le realtà più all’avanguardia nella targettizzazione dei flussi turistici si sono confrontate nel corso del convegno organizzato da Visit Ferrara. Hbenchmark, Hq Revenue, Goprofit e The data appeal company. Questi i quattro player che hanno riflettuto, tra le altre cose, su come aggredire nuovi segmenti di mercato per il nostro territorio. E, dati alla mano, su questo non ha dubbi il presidente di Visit Ferrara, Nicola Scolamacchia. "Ferrara deve fare il salto di qualità e posizionarsi sul mercato del turismo congressuale". Senza trascurare il segmento dei grandi eventi che "portano beneficio a Ferrara e al suo indotto". Il riferimento è all’evento del 18 maggio scorso, il concerto di Springsteen. E all’intenzione – espressa a chiare lettere dal sindaco Alan Fabbri – di proseguire su questa linea. "Il concerto del Boss – riflette Scolamacchia – ha segnato un primato per la nostra città. E ora l’obiettivo è proseguire in questo filone, perché abbiamo dimostrato di essere capaci di gestire un grande evento. Tuttavia, benché vendite e occupazioni delle camere nelle strutture ricettive abbiano toccato l’apice nella giornata del 18 maggio, l’impatto maggiore sul tessuto economico cittadino, quest’estate, l’ha fornito il Congresso internazionale di Biologia Evoluzionistica Molecolare, tra il 23 e il 27 luglio". Le ricadute economiche sono state più significative, spiega il presidente di Visit, per due ragioni. "La permanenza in città di un turismo alto-spendente per almeno tre o quattro giorni – così Scolamacchia – garantisce una ‘continuità’ alle strutture ricettive che, con l’aiuto delle piattaforme tecnologiche, sono riuscite a organizzarsi e a garantire una ‘copertura’ del servizio. Il turismo congressuale è un fronte sul quale la nostra città deve investire". Magari, propone l’imprenditore, "individuando un luogo per realizzare una struttura che possa ospitare, regolarmente, appuntamenti di questo tipo". Insomma, la sfida per il futuro è quella di "fare in modo che i due segmenti del mercato si compenetrino in una strategia complessiva che abbia come fine ultimo quello di aumentare le presenze turistiche nella nostra città".

E, a proposito di città, Scolamacchia (in veste questa volta di presidente provinciale di Confesercenti), appoggia la proposta di realizzare una ricerca ad hoc per supportare il commercio di vicinato, proposta dal consigliere di FdI, Federico Soffritti e approvata dal consiglio comunale. "L’iniziativa sul commercio trova tutto il nostro appoggio – spiega Scolamacchia – ed è importante che la decisione di avviare uno studio ad hoc affidato a professionisti abbia raccolto l’appoggio bipartisan delle forze politiche. Il commercio di vicinato porta con se valori che vanno al di là di quello economico".

Federico Di Bisceglie