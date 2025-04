Congresso comunale del Pd. C’è una nuova candidatura: è Uba

Spunta un’altra candidatura per il congresso comunale del Pd. Dopo l’annuncio, nei giorni scorsi, dell’outsider Giada Zerbini arriva anche il nome di Leonardo Uba. Già sindacalista della Uil, ora funzionario di un Comune della provincia, Uba è da tempo attivo tra le file del Partito Democratico per il quale fra l’altro è stato anche candidato in lista in occasione delle ultime amministrative (non risultando eletto, però, in Consiglio). Ora, arriva la candidatura a guidare il partito dopo il periodo di assenza di leadership a seguito delle dimissioni di Alessandro Talmelli.