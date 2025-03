Sabato alle 15 al Palazzo della Racchetta in via Vaspergolo, si terrà il primo Congresso comunale di Fratelli d’Italia. Interverranno Chiara Scaramagli, coordinatore comunale di Ferrara, Alessandro Balboni, Presidente Provinciale FdI, l’europarlamentare Stefano Cavedagna, l’On. Mauro Malaguti e il Senatore Alberto Balboni. In questa occasione si procederà all’elezione del nuovo Coordinatore comunale di Ferrara e dei membri del nuovo coordinamento comunale. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sarà non solo un momento di confronto interno agli iscritti e ai dirigenti ma anche un importante spazio di dialogo con le forze sociali ed economiche del nostro territorio. Sarà aperto alle proposte di chi vorrà intervenire a Palazzo della Racchetta.