Congresso del Pd, sono una ventina i comitati pro Bonaccini

Un partito popolare, radicato sul territorio, in grado di ascoltare ed essere al fianco delle persone. Sono, infatti, oltre 20 i comitati ferraresi a sostegno della mozione congressuale di Bonaccini candidato alla segreteria del Pd. Una decisione presa per coinvolgere in tutta la provincia gli iscritti e i simpatizzanti, e per far conoscere a sempre più persone le idee di Stefano Bonaccini: un Pd popolare e non populista, che guardi all’Italia del futuro partendo dalle cose concrete, che parli meno degli avversari e più delle proprie idee per il Paese. Una vera e propria energia popolare, per essere davvero tra le persone, nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche, nei luoghi di studio, di cura e assistenza, nelle piazze e nei mercati. Dove si fa ricerca e innovazione. Lì dove per troppo tempo il PD non è stato o è stato troppo poco. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane numerose iniziative verranno messe in campo a livello locale e provinciale per la campagna a sostegno di Stefano Bonaccini.