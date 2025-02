"Congresso di Azione, superata la prova di maturità. Grazie per la partecipazione"

Si è svolto, l’altro ieri, il congresso nazionale di Azione (declinato nelle province). L’esponente del partito Danny Farinelli (nella foto) ha condiviso l’esperienza in un post sui social: "Questo congresso per me è stato molto impegnativo, in quanto commissario regionale di garanzia. Questo ruolo mi ha impegnato molto tempo nell’ultimo mese e ho scelto – perché chi fa politica deve sempre fare delle scelte – di sospendere pubblicamente il giudizio sugli attori in campo". E ancora: "Voglio esprimere le mie congratulazioni – continua Farinelli – a Carlo Calenda per la riconferma a segretario nazionale di Azione, ma anche a Giulia Pastorella perché ci vuole enorme coraggio a sfidare il fondatore del proprio partito".

Un’analisi, quella di Farinelli, che prosegue ancora: "Le congratulazioni vanno anche a noi, come comunità, perché si è discusso dei nostri errori, di organizzazione, di temi politici, di alleanze (forse troppo). La candidatura di Giulia Pastorella segna un punto di maturità della nostra comunità, che mette in discussione un percorso effettuato con spirito critico: non in tutti i partiti politici questo avviene". Per Farinelli il partito ha superato la prova di maturità: "Nel panorama politico italiano, infatti, non è scontato vedere congressi veri". E infine i ringraziamenti: " Nei confronti di Giulia Pastorella e Carlo Calenda, ma mi voglio congratulare con tutti gli iscritti di Azione. In particolare, i miei ringraziamenti vanno ad Alberto Bova ed Artur Lastur per essersi candidati all’assemblea nazionale. Senza contare la nostra Ester Leonardi, che si è candidata a Bologna".