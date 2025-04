Congresso, monito di Bonaccini: "Lavorare per unire il partito. É inutile demonizzare Fabbri"

"Comunque vada il congresso a Ferrara, il giorno dopo dovete fare come abbiamo fatto io ed Elly: lavorare per unire il partito. E per costruire un’alternativa di governo a tutti i livelli serve una proposta politica basata su un programma credibile. Infine, pur considerandolo un avversario, è inutile e controproducente demonizzare Fabbri". È l’ultimo monito prima di tornare nella sua Campogalliano. Ma è un’indicazione chiara, inequivocabile. Stefano Bonaccini, dalla sua nuova prospettiva di parlamentare europeo, riesce comunque a parlare la lingua del territorio e a calarsi nella realtà faticosa della città estense (l’occasione è la festa del Pd al Barco, fortemente voluta in particolare dal consigliere comunale Matteo Proto). Una delle poche, in Emilia-Romagna, in cui il suo partito – il Pd – è saldamente all’opposizione da sei anni.

Con la dialettica diretta ed efficace che lo contraddistingue, l’ex governatore – stimolato dalle domande del capo della redazione del Carlino Ferrara, Cristiano Bendin – passa in rassegna i tanti temi dell’agenda politica sotto lo sguardo attento dei maggiorenti del partito (dal consigliere regionale, Paolo Calvano al segretario provinciale Nicola Minarelli, passando per il gruppo di consiglieri comunali). Partendo, anche in ossequio all’introduzione delle due ragazze dei Giovani Democratici (Irene Modonesi e Chiara Pirazzini), dalle polemiche sul 25 aprile. "Basterebbe – dice Bonaccini – che il ministro Musumeci partecipasse a una delle nostre manifestazioni che celebrano la Liberazione per capire la ‘sobrietà’ che ci contraddistingue. Quella ingaggiata dal governo è una polemica stupida e pretestuosa, anche perché il 25 aprile dovrebbe unire tutti gli italiani. Detto questo, ribadendo ogni giorno da che parte della storia siamo, deve essere chiaro prima di tutto a noi un concetto: non vinciamo le elezioni con le polemiche tra fascisti e antifascisti". E’ il primo applauso. Perché il "pres" è uno che ha dimestichezza col consenso – forte delle centinaia di migliaia di voti raccolti, anche a queste latitudini, che gli hanno permesso di arrivare a Bruxelles – e impartisce una lezione di buonsenso, con buona pace degli ideologici. Gli stessi che si sono accalcati nelle piazze, sotto le bandiere palestinesi (e talvolta di Hamas) a inneggiare contro lo stato di Israele. "I fischi contro la Brigata Ebraica sono inaccettabili e antistorici – scolpisce il dem – e la soluzione che dobbiamo volere per il Medio Oriente è quella dei due popoli e due stati. Netanyahu lo ritengo il più grande nemico del suo popolo, un criminale. Ma questo non giustifica il voler eliminare Israele". Per ottenere una stabilizzazione in quell’area, così come una "pace giusta" in Ucraina occorre che l’Unione Europea "faccia un salto di qualità e si trasformi in gigante politico". Chiaramente, dalla sua prospettiva, la nuova presidenza Trump complica e di parecchio lo scenario globale specie nella dimensione dell’Alleanza Atlantica. "Mi immagino – dice ancora Bonaccini – che Reagan e Bush si stiano rivoltando nella tomba, vedendo il tycoon che, con l’obiettivo dichiarato di indebolire la Cina, sta invece fiaccando la stabilità del Patto Atlantico". Fra le misure "dannose e controproducenti" c’è l’introduzione dei dazi. Perché "anche se li dovesse togliere all’Italia, ma lasciarli agli altri partner europei, per noi sarebbe ugualmente devastante". L’Emilia-Romagna, con "un surplus commerciale di 8,5 miliardi di euro di export verso gli Usa" sarebbe ancor più penalizzata. Nella prospettiva del mercato, l’Europa in questo contesto deve "diversificare, aprendo al Mercosur e all’India". In una logica geopolitica più ampia e poter prendere decisioni in modo netto e rapido – come richiede questo tornante della storia - "occorre arrivare alla riforma dei trattati, per superare il diritto di veto". E se Orban vuole uscire? "Che andasse, ma ci restituisse i soldi". Standing Ovation. Il ricordo commosso del pontefice – il papa della pace – , nel giorno delle esequie solenni a San Pietro, fa da cornice a un adagio che Bonaccini ripete spesso e che è diventato un suo cavallo di battaglia. "La capacità di deterrenza – spiega – in un contesto globale così complesso e tumultuoso, è fondamentale. Gli investimenti in Difesa Comune, sono necessari. Significano tecnologie, protezioni informatiche, strumenti all’avanguardia come i droni. Il tutto anche per renderci più indipendenti dall’ombrello protettivo degli Stati Uniti". E il voto al Parlamento Europeo che ha ‘spaccato’ il Pd? "Ho votato a favore del ReArm Eu (termine stupido, usato dalla Von der Leyen), come avrebbero fatto Prodi, Gentiloni e Veltroni". Scusate se è poco. Da Bruxelles Bonaccini sta portando avanti diversi dossier, fra cui quello strategico – anche per il nostro territorio – legato all’agricoltura. Non manca, però di osservare il contesto nazionale. "Alle regionali potrebbe andarci benino, se non bene – analizza – . Dalla Puglia alla Toscana, passando per la Campania se non ci dividiamo. Però, da qui all’essere pronti a offrire un’alternativa di governo al Paese ce ne passa". Visione e riformismo.