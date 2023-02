Congresso Pd, Stefano Bonaccini stasera al ristorante ’Le Querce’

Si terrà stasera dalle ore 20 al ristorante ’Le Querce’ al Cus Ferrara l’iniziativa pubblica in cui Stefano Bonaccini presenterà le sue proposte per il rilancio del Pd. "Il Pd – spiega il comitato – è nato per dare rappresentanza all’Italia del lavoro e per promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Un grande partito di sinistra e popolare, riformista e plurale. Lo abbiamo fondato perché solo una grande forza politica a vocazione maggioritaria può cambiare il Paese. Basta allora con l’autoflagellazione, torniamo a svolgere il nostro compito. Serve un’opposizione forte e “governante”, che accanto ad ogni “no” sappia sempre indicare una controproposta migliore e che non si rifugi mai nella protesta e nella testimonianza. II PD deve tor�nare a fare il PD, fino in fondo. Con una nuova agenda politica e una nuova classe dirigente immediatamente in campo. L’unica alleanza che siamo chiamati a costruire oggi è con i cittadini". L’iniziativa comincerà con un apericena, seguiranno alcuni interventi da parte dei referenti del comitato organizzatore e terminerà con l’intervento di Bonaccini. I comitati Bonaccini, o un suo referente territoriale, sono presenti in ogni comune della provincia.