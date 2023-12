Conoscere per crescere, il ciclo all’università. La matematica è gioco

Oggi ‘Unijunior Ferrara 2023 – Conoscere per crescere’, ciclo di lezioni universitarie per bambinei e ragazzei dai 7 ai 13 anni, organizzato da Maria Grazia Campantico dell’Università e da Riccardo Guidetti dell’associazione Leo Scienza. Le lezioni, tenute da docenti dell’Ateneo, al Polo Chimico Bio Medico (via Borsari, 46). Oggi, alle 15 e alle 16,30 ecco ‘Giocando con la matematica: alla scoperta di numeri e forme che ci circondano!’. Docenti: Alberto Calabri, Maria Giulia Lugaresi e Federica Ferretti. Alle 15 e alle 16:30. In che cosa ti trasformo? Laboratorio teatrale sulla creazione di immagini. Docente: Michalis Traitsis. Alle 15 e alle 16,30 laboratorio Fluidi Ribelli. Docenti: Scienziati divulgatori dell’Associazione Nova.