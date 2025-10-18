Conoscere per crescere. Torna Unijunior, lezioni universitarie per bambini

Al via il quattordicesimo anno accademico di Unijunior Ferrara – Conoscere per crescere, il ciclo di lezioni universitarie per bambine/ie e ragazze/i dagli 8 ai 13 anni, il ciclo di lezioni universitarie per bambine/i e ragazze/i dagli 8 ai 13 anni, promosso e organizzato dall’Università di Ferrara in collaborazione con l’Associazione culturale Leo Scienza. Le prime lezioni, della durata ciascuna di 60 minuti, si svolgeranno oggi al Polo Chimico Bio Medico, (via L. Borsari, 46). Il programma: dalle ore 15 alle 16 (età consigliata: 11-13 anni) e dalle 16.30 alle 17.30 (età consigliata: 8-10) si terrà il Laboratorio teatrale sulla creazione di un personaggio ’Il custode della città ideale’, docente sarà Michalis Traitsis del Centro Teatro Universitario. Dalle 15 alle 16 (età consigliata: 8 -10 anni) e dalle 16.30 alle 17.30 (età consigliata: 11-13 anni) è in programma il Laboratorio interattivo ’Il corpo che pensa: alla scoperta del legame tra interocezione, esercizio fisico e salute mentale’. Come facciamo a sentire il battito del cuore, le “farfalle nello stomaco” e a capire quando abbiamo fame o sete? Attraverso un approccio scientifico ed esercizi pratici (mindfulness e leggera attività fisica) scopriremo i principi fondamentali dell’interocezione e della propriocezione e la loro relazione con i disturbi d’ansia e dell’umore. Docente sarà Chiara Montemitro, Ricercatrice del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione di Unife. Sempre dalle 15 alle 16 (età consigliata: 8 -10 anni) e dalle 16.30 alle 17.30 (età consigliata: 11-13 anni), si parlerà di ’L’ingannevole mondo delle illusioni ottiche’. Studiando alcune famose illusioni ottiche ci accorgeremo che molte volte il cervello si sbaglia, facendoci “vedere” cose che in realtà non ci sono. Scopriremo anche che la visione è guidata da particolari strutture matematiche e questo ci aiuterà a capire come mai il nostro cervello viene ingannato quando i nostri occhi osservano delle illusioni ottiche. Docenti saranno i docenti Alberto Calabri e Maria Giulia Lugaresi e la ricercatrice Camilla Spagnolo del Dipartimento di Matematica e Informatica di Unife. "Le aule dell’ateneo tornano a ospitare Unijunior, il primo e a oggi unico esempio italiano di Children’s University - spiegano gli organizzatori Maria Grazia Campantico, responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico di Unife, e Riccardo Guidetti, presidente dell’Associazione Leo Scienza -. Sarà un nuovo affascinante viaggio per giovani studentesse e studenti fra cultura, esperimenti, curiosità e soprattutto divertimento, attraverso la scoperta di diverse discipline". Per gli accompagnatori sarà possibile parcheggiare gratuitamente presso la struttura, con servizio bar aperto.