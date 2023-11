"Conquistò gli Usa, il mito del tenore Barioni"

Ricorre domani, 5 novembre, il primo anniversario della scomparsa del tenore, cav. Daniele Barioni. L’Associazione Culturale ‘Amici di Daniele Barioni’, costituitasi a Copparo nel 2016 con il beneplacito del maestro Barioni, ricorda con immensa tristezza la scomparsa dell’illustre concittadino avvenuta il 5 novembre dello scorso anno: ‘la voce che fece tremare il Metropolitan’. "Abbiamo goduto della sua costante presenza e dei suoi consigli – spiegano dall’Associazione -, è stato per tutti noi un esempio di gentilezza , disponibilità ed alta professionalità. Ricordiamo che, In occasione della ricorrenza della sua nascita, il 6 settembre scorso, con il Patrocinio del Comune ed in collaborazione con Proloco, nella Residenza Comunale abbiamo allestito una piccola mostra fotografica arricchita da alcuni cimeli: dischi e cd del suo immenso repertorio lirico più due biografie". L’esposizione, ‘Il tenore di un altro pianeta’ (titolo tratto dalla dichiarazione di Luciano Pavarotti sul talento del maestro copparese), allestita nell’atrio del Municipio sarà visitabile sino a domani, giorno in cui ricorre il primo anniversario della scomparsa del maestro che ha lasciato un segno indelebile nel panorama lirico e nella comunità copparese. Barioni rappresenta per il territorio copparese un autentico punto di riferimento per la sua luminosa carriera divenuta vera e propria leggenda, una ispirazione. Il grande cantante lirico è nato infatti da una famiglia di agricoltori: a 18 anni partì per studiare canto a Milano, dove debuttò nel 1954 nella Cavalleria Rusticana di Mascagni al Teatro Nuovo. In platea Rudolf Bing, direttore del Metropolitan di New York, lo notò e decise di scritturarlo. Il 20 febbraio del 1956 Barioni sostituì Giuseppe Campora, influenzato, ne ‘La Tosca’ di Puccini: fu un successo e i quotidiani di allora lo hanno celebrato come ‘la voce che fece tremare il Metropolitan’. Il tenore venne insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica e, nel 2019, gli venne conferita la cittadinanza onoraria di Copparo, a testimonianza di come abbia dato lustro con la sua carriera e la sua vita alla comunità. L’Associazione Culturale ‘Amici di Daniele Barioni’ continuerà ad impegnarsi sul territorio per tenere vivo il ricordo.

Valerio Franzoni