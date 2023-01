Consandolo a misura di bicicletta "Realizzeremo una pista ciclabile Il tracciato arriverà al mare"

Consandolo sempre più a misura di bicicletta. Va in questa direzione la nuova pista ciclabile che sarà costruita dalla stazione ferroviaria, innesto nel tratto esistente e che sarà riqualificato, per poi proseguire sul lato destro di via Bergamini Roda, per arrivare all’altezza del parco Renato di Francia. Il tratto successivo, sul lato sinistro dell’ex via Nazionale, la rampa e infine fino all’argine del Primaro, sarà realizzato in un secondo tempo. L’operazione non era inserita tra le priorità per la frazione (la più grande dell’Argentano unitamente a Santa Maria Codifiume e San Biagio), è stata un’occasione irrinunciabile, grazie al finanziamento a fondo perduto messo a disposizione dal Gal, l’agenzia regionale che si occupa di fondi comunitari.

In questo caso si tratta di 270 mila euro, con cantiere al via dalla prossima settimana. Se n’è parlato l’altra sera nella sede civica del paese, alla presenza di buona parte della giunta, sindaco Andrea Baldini in testa, il presidente del consiglio di frazione Devid Bergamini e dell’ingegner Francesco Curzola di Soelia, che si è occupata della progettazione e gestirà il cantiere. L’assessore all’Ambiente Giulia Cillani e l’ingegner Curzola hanno evidenziato che la pista ciclabile-pedonale sarà separata dalla carreggiata da un cordolo e avrà una larghezza complessiva di 2,50 metri.

"La strada resterà a doppio senso – ha sottolineato Giulia Cillani – la carreggiata lo consente, nonostante il restringimento". Sollecitata dai presenti all’assemblea, ha ammesso che spariranno i parcheggi ora possibili a bordo strada; per la sosta si potrà utilizzare l’ampio piazzale di fronte al palasport, oltre a 4-5 stalli vicino all’isola ecologica. Sono previsti inoltre alcuni attraversamenti pedonali sopraelevati in colore rosso e attraversamenti in corrispondenza degli ingressi nelle abitazioni con passo carraio. Il cantiere avrà la durata di due mesi circa; l’intervento sarà realizzato per stralci, ma hanno garantito che via Bergamini Roda non sarà interrotta, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi.

Franco Vanini