"Consandolo accerchiato da impianti a biometano"

La frazione Consandolo accerchiata da impianti a biometano. È questo il rischio a cui si va incontro secondo il consigliere del gruppo di minoranza “Alternativa per l’Unione” dell’ Unione dei Comuni Valli e Delizie Nicola Fanini. L’esponente dell’opposizione rincara la dose: " Consandolo rischia di diventare un centro completamente circondato, a causa del fenomeno di insediamento di impianti che va a culminare con la centrale a biometano che era l’oggetto della delibera in esame nell’ultimo consiglio dell’Unione. Il tema non è più quindi essere a favore o contro un certo tipo di impianti. Non a caso il Governo con il decreto agricoltura 2024, citato anche dal sindaco Bernardi, che ha vietato il fotovoltaico a terra sui terreni agricoli. È evidente che, se si è aperto un mercato, anche in tempi recenti, è perché c’è una domanda. In questo caso però l’argomento è più ampio: non è pensabile condannare un centro come Consandolo a diventare una conca delimitata ora anche da un impianto a biometano. Come minoranza politica riteniamo che l’amministrazione locale non si sia mossa per tempo e con i mezzi che, seppur semplici, ha per fare osservazioni e definire la propria posizione, e per questo abbiamo votato compatti contro la delibera di variante urbanistica. Questa visione però evidentemente non è condivisa da chi siede tra i banchi della maggioranza, la quale ha votato a favore, ma soprattutto dal sindaco Baldini, il quale da una parte disattende l’impegno assunto di rendere edotti i cittadini sullo stato dei procedimenti, dall’altra però procede senza interventi pubblici e mascherando iniziative circoscritte come pubbliche".