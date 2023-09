Consandolo, la scuola rinnovata: "Anni intensi, ringrazio tutti"

Il primo giorno di scuola a Consandolo è coinciso con l’inaugurazione della riqualificata scuola elementare e media "Arzildo Salvatori". Mancano solo alcuni dettagli ma la complessa operazione di adeguamento del plesso scolastico, utilizzato complessivamente da circa 200 alunni, è stata completata e la scuola finalmente messa a disposizione. Al taglio del nastro, oltre al sindaco di Argenta Andrea Baldini, era presente larga parte della giunta, dal vicesindaco Sauro Borea agli assessori Giulia Cillani e Delia Forte, oltre al nuovo dirigente scolastico della "Giorgio Bassani", Rossella Ietto, l’Istituto comprensivo di cui fa parte Consandolo, che si è presentato alla comunità. Non è stato un parto indolore, sono serviti quasi due anni per portare a termine il cantiere.

I lavori hanno comportato il miglioramento sismico, la messa a norma per quanto riguarda l’efficientamento energetico e anche miglioramenti per ottenere un plesso scolastico più bello e funzionale. Ci sono stati anche dei disagi: "Sono stati anni complicati e intensi – sottolinea il sindaco Andrea Baldini – in cui i ragazzi sono stati ospitati a San Nicolò per tre mesi. Ringrazio le famiglie e i docenti per averci supportato; ringrazio inoltre l’Ics per aver gestito il cantiere e l’ingegnere Mirco Balugani". E’ stato un investimento complessivo di circa 800 mila euro, "che ha permesso di realizzare il cappotto e la coibentazione – riprende il primo cittadino – Abbiamo migliorato l’accessibilità, con nuove rampe e scale, rifatto l’ascensore e l’accessibilità dell’ingresso posteriore per gli alunni e il personale per la consegna dei pasti per la mensa, ambiente quest’ultimo peraltro che è stato anch’esso ristrutturato". E’ previsto anche l’adeguamento della viabilità a ridosso della scuola, la costruzione di un parcheggio più funzionale e altre soluzioni viarie, che erano state anticipate in primavera.

Franco Vanini