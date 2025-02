Consandolo, nuova sconfitta. E siamo a quattro

CONSANDOLO

1

BENTIVOGLIO

2

CONSANDOLO: Guidi, Ambrosecchia, Frighi, Brandolini, Liri, Trentini, Nicolasi (34’ Hassan), Bianconi (75’ Rossi), Giberti (90’ Bozzato), Colombani (46’ Colino), Nito (83’ Farsi). A disp: Lesi, Faggioli, Kalogeropoulos, Chahbouni. All. Dirani.

BENTIVOGLIO: Lipparini, Cacciapuoti, Rossi, Ribello, Marchesi Matteo, Marchesi Marco, Righetti (67’ Cappelletti), Cocchi (60’ Callegari), Raspadori, Mezzetti, Fiorentini (65’ D’Errico). A disp: Bruzzi, Balboni, Piccolo, Bisteghi, Mantovani. All. Evangelisti.

Arbitro: Nicolò Rambelli di Lugo

Marcatori: 16’ Mezzetti, 50’ Colino, 70’ Raspadori

Note: ammoniti Brandolini, Colino, Callegari.

Il Bentivoglio si rilancia per i playoff a spese del Consandolo, che subisce la quarta sconfitta consecutiva. I rossoblù al 15’ hanno un’occasione d’oro per passare in vantaggio sugli sviluppi di un’azione propiziata da Liri, triangolazione con Colombani, che lo mette nelle condizioni di battere a rete dal dischetto del rigore, il tiro è un po’ ciabattato e Lipparini ci arriva. Sulla prosecuzione dell’azione nasce il vantaggio bolognese. Rilancio per Mezzetti, appostato sul secondo palo, che lascia partire un fendente che non dà scampo a Guidi. Nel secondo tempo il Consandolo parte forte e trova il pareggio con il nuovo entrato Colino, terzo gol stagionale. Al 5’ azione insistita di Hassan, bravo a conquistare il fondo, mette in mezzo per Colino, stop e tiro vincente.

Sull’onda dell’entusiasmo la formazione argentana prova a ribaltare il risultato, ma la difesa del Bentivoglio regge. Anzi, al 25’ Giberti perde palla in uscita, ne scaturisce un contropiede, neutralizzato da Brandolini in scivolata. Dal calcio d’angolo Raspadori è dimenticato libero sul secondo palo, ha il tempo di stoppare e mirare all’angolo lontano, Frighi tenta di intercettare il tiro, la palla si insacca senza che il portiere possa intervenire. Il Consandolo preme nell’intento di pareggiare, ma il Bentivoglio riesce ad amministrare il vantaggio fino al triplice fischio.

Franco Vanini